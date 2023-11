Cyclando: un nuovo sito per i tour in bicicletta in tutta Europa

19:30

Cyclando annuncia il lancio del nuovo sito web. Il nuovo sito è stato progettato con l'obiettivo di semplificare il processo di prenotazione dei tour in bicicletta, fruibile anche dalle agenzoie di viaggi che vogliano arricchire il pacchetto di esperienze dei propri clienti.

Gli agenti di viaggi con clienti amanti delle due ruote possono ora esplorare una vasta gamma di tour in bicicletta in tutta Europa, selezionare le destinazioni desiderate, le date di viaggio e personalizzare facilmente l’itinerario.



"La nostra priorità è sempre stata offrire esperienze uniche e indimenticabili ai nostri clienti - ha dichiarato Riccardo Sedola, ceo di Cyclando -. Con il nostro nuovo sito web, stiamo semplificando il processo di prenotazione”.

Inoltre, in occasione del Black Friday, Cyclando lancia uno sconto speciale del 10% su tutti i suoi viaggi in bicicletta.