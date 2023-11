12:26

Uno strumento cruciale per l’analisi dei dati e la personalizzazione dei viaggi. Intervenendo al primo Forum of Ai Summit del Financial Times, eDreams Odigeo ha spiegato in che modo l’Intelligenza artificiale può assumere un ruolo strategico nell’industria dei viaggi.

Illustrando come il Gruppo abbia integrato la tecnologia alle sue piattaforme (eDreams, Opodo, GO Voyages e Travellink) per gestire oltre 2 miliardi di ricerche mensili, il chief technology officer di eDreams Odigeo, Carsten Bernhard, ha spiegato che “non c’è modo che un essere umano possa elaborare questo volume di informazioni. Dobbiamo quindi trovare un supporto per tradurre in maniera efficiente quella massa di dati in proposte di viaggio mirate e coerenti con le esigenze dei consumatori. L’unico modo per farlo è attraverso l'Ia”.



Per migliorare l’esperienza dei consumatori, inoltre, il Gruppo “da anni integrato l'Intelligenza artificiale in tutte le aree aziendali, tra cui il marketing, il servizio clienti, lo sviluppo dei prodotti e altro ancora. Assegniamo i data scientist dell'Ia a ogni area aziendale – ha precisato Bernhard - per affrontare e raggiungere gli obiettivi di business, fornendo valore sia ai nostri clienti che alla nostra azienda”.



Il fine è la personalizzazione. "Il nostro focus è anticipare le esigenze del consumatore e costruire proposte personalizzate che risolvano tali esigenze – ha affermato il manager -. Si tratta di avere un consulente di viaggio personale direttamente in tasca che sa cosa ti piace e non ti fa perdere tempo con cose che non ti servono. Attraverso l'Ia siamo in grado di personalizzare su larga scala e fornire itinerari mirati per i nostri abbonati, basati sulle loro preferenze, budget e tempi, il che contribuisce alla crescita della nostra piattaforma di abbonamento per viaggi”.