Scalapay lancia un contest: in palio 1 milione di euro

13:58

‘Vinci un sogno da 1 milione di euro’. In vista del periodo natalizio Scalapay lancia un contest e mette in palio 1 milione di euro, sotto forma di voucher in beni o servizi. Un’occasione anche per i partner del travel.

Pubblicità

Il concorso – precisa l’azienda in una nota – può “essere anche una leva per supportare imprenditori e manager italiani nel guidare le prenotazioni verso il turismo 2024, sempre legato a doppio filo all’attualità. I partner possono comunicare ai propri clienti la possibilità di vincere 1 milione di euro prenotando una vacanza, un viaggio o una esperienza, nell’ottica di supportare la propria stagione invernale e porre le basi per l'estate 2024”.



Per partecipare bisognerà effettuare un acquisto di almeno 80 euro, scaricare l'app Scalapay, registrarsi sulla dedicata pagina d'atterraggio nell'app, e partecipare all'estrazione finale.



Il vincitore riceverà un servizio concierge dedicato per sei mesi, per convertire il premio in beni o servizi contemplati dal D.P.R. 430/2001.



Inoltre, per l’intera durata del concorso, ogni giorno è in palio un Buono Regalo da 1.000 euro. Per partecipare, gli utenti devono accedere alla app Scalapay alle 21:00 e rispondere a tutte e dieci le domande a risposta multipla nel quiz in diretta. Il partecipante più veloce nel rispondere correttamente vincerà il buono.