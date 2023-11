Naar: fatturato 2023 a +15% rispetto al pre-pandemia. I nuovi obiettivi

15:55

Naar si prepara ad archiviare l'anno con un netto aumento di fatturato anche in confronto al pre-pandemia. Il 2023 infatti si chiuderà con entrate a quota 65 milioni e un +15% sul 2019, pari a +40% rispetto allo scorso anno.

Le previsioni per il 2024 inoltre, spiega il t.o. in un comunicato, lasciano intravedere un'ulteriore crescita "seppur mantenendo un atteggiamento di cautela e di osservazione su quanto accade", precia la nota.



Superata la pandemia

“Con grande piacere, possiamo affermare che Naar tour operator ha superato la parentesi del Covid - commenta il ceo Frederic Naar -, registrando un fatturato caratterizzato da grandi soddisfazioni e una buona redditività. I numeri riflettono la reputazione e il rispetto consolidati nel corso degli anni sul mercato e ci attendiamo una crescita trasversale e capillare anche nel 2024, con un obiettivo di ulteriore crescita”.



Il 2023 del t.o. ha anche visto un aumento del personale, con una decina di nuove assunzioni in diversi reparti. "Nello specifico - riporta ancora la nota -, per rispondere al forte aumento di richieste per l’Oriente, che ad oggi si posiziona al secondo posto in termini di fatturato e passeggeri (subito dopo gli Stati Uniti), è stata necessaria l’integrazione di nuovo staff per sostenere la tendenza di forte crescita, soprattutto del Giappone".