Suite Travel: l'agenzia 'Scopri il Mondo' è la nuova sede di Roma Eur Torrino

09:21

Suite Travel continua a crescere. Il network di co-branding annuncia l'apertura della nuova sede di Roma Eur Torrino, con l'agenzia di viaggi 'Scopri il Mondo' in via Bombay 18/20.

"La nuova sede - si legge nella nota - sarà anche un luogo di incontro trai i consulenti ed i loro clienti per discutere di persona di tutti i dettagli del viaggio o per la consegna dei documenti. Il team di consulenti online è infatti in continua evoluzione e il progetto è pronto ad accogliere agenti e consulenti di viaggio esperti che desiderino unirsi alla squadra".



La sede di Eur Torrino sarà inaugurata il prossimo 25 novembre alle ore 11.