Maavi: “Via all’erogazione della prima tranche dei 39 milioni, ora focus sulla Direttiva pacchetti”

10:45

Via all’erogazione della prima tranche dei 39 milioni destinati ad agenzie e t.o.. La notizia arriva da Maavi che in una nota comunica di aver ricevuto conferma da parte della segreteria generale del Mitur della firma del decreto di distribuzione.

“Da domani entro il 10 dicembre - fa sapere l’associazione - saranno erogati a tutti gli aventi diritto”.



Nella nota l’associazione richiama poi le associazioni di categoria all’unità e alla cooperazione: “Dopo tre anni di battaglie, l’unico solo auspicio sarebbe una unione tra associazioni e una federazione unica. Smettendola con proclami e dichiarazioni polemiche che fanno male a tutti”.



Le sfide sono diverse a partire dalla Direttiva pacchetti, che, sottolinea Maavi, “è il primo obiettivo per tutti. Al Forum internazionale del turismo sarà importante richiamare l’attenzione delle istituzioni su quanto è importante porre attenzione alla questione a livello di Parlamento europeo”.