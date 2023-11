Celestyal Journey, i nuovi itinerari 2024: c'è anche una tappa italiana

12:03

Farà scalo per la prima volta anche in Italia la Celestyal Journey, che visiterà il nostro e altri due nuovi Paesi – Croazia e Montenegro – in uno dei suoi itinerari del 2024.

La nuova nave Celestyal da 1.260 ospiti è appena entrata in servizio, lo scorso settembre, e il 2 marzo salperà per la ‘Heavenly Adriatic’, una crociera di sette notti che prevede giornate intere in ciascuna destinazione con scali a Bari, Cefalonia, Dubrovnik, Kotor, Corfù e Katakolo, oltre a un attrcco più lungo, con un notte, a Dubrovnik. L’itinerario nell’Adriatico sarà programmato nche nel 2025.



La compagnia di crociere ha inoltre confermato che Celestyal Journey salerà per il suo itinerario di sette notti ‘Idyllic Aegean’ il 9 e il 16 marzo 2024. Con partenza di andata e ritorno da Atene la nave, come spiega TravelMole, farà scalo a Salonicco, Kusadasi, Heraklion, Mykonos, Santorini e Milos. Celestyal Journey intraprenderà poi una serie di viaggi nell'Egeo fino a dicembre. Gli itinerari aggiornati sostituiscono la precedente rotta ‘Tre Continenti’ per la quale la nave avrebbe dovuto salpare.