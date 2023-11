Msc a fianco di AC Milan per internazionalizzare il Made in Italy vincente

15:51

Msc Crociere e AC Milan fanno di nuovo squadra insieme. I due brand del Made in Italy, ormai a vocazione globale, hanno siglato un nuovo accordo di partnership per “realizzare insieme esperienze indimenticabili in tutto il mondo”.

“La prima sorpresa sarà un temporary store Msc in piazza Gae Aulenti a Milano - ha anticipato Leonardo Massa, managing director Msc Crociere ospite a Casa Milan - all’interno del quale, dal prossimo 15 dicembre, sarà possibile trovare sia informazioni che prodotti brandizzati, oltre a poter acquistare crociere direttamente in loco. Il comune obiettivo è innanzitutto accrescere la reciproca visibilità internazionale, trasformando ogni passeggero e tifoso in un ambasciatore dei nostri brand nel mondo”.



“Siamo legati da valori comuni e attenzione alla persona - ha evidenziato Maikel Oettel, chief commercial officer AC Milan - ma al centro di entrambi è oggi il tema della sostenibilità, sia finanziaria che ambientale, perno su cui stiamo costruendo una nuova forma di eccellenza”.



La campagna di comunicazione congiunta digital vedrà fra l’altro trasformati in fumetti i tre giocatori Rafael Leão, Tommaso Pobega e Yunus Musah, mentre a tener gli onori di Casa Milan sono state le due glorie in carne ed ossa Franco Baresi e Daniele Massaro.