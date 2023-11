08:00

Programmazione, prodotto, formazione, comunicazione e assistenza totale: Guiness Travel rilancia i suoi punti di forza in vista della prossima stagione.

“Giocare d’anticipo non è solamente una mossa commerciale per uscire prima con il prodotto, ma è quello che permette di garantire il prezzo bloccato su tutti i viaggi, a prescindere dalla data di partenza, che sia a distanza di un mese o di un anno. Niente adeguamenti di valuta e di carburante o supplementi prodotti da preventivi e prezzi dinamici: prenotando i tour Guiness il viaggiatore tiene in cassaforte il prezzo del pacchetto” spiega il t.o. in una nota.



Proseguendo in un lavoro di perfezionamento avviato già da qualche anno, il t.o. sta poi sviluppando un nuovo format legato al turismo esperienziale. Arte, enogastronomia, esperienze, il fil rouge che caratterizzava l’offerta sull’Italia, raggruppa ora numerosi viaggi in Europa e nel resto del mondo. In questo modo, sono previsti nei programmi momenti dedicati a degustazioni di prodotti locali, pasti consumati in ristoranti tipici, aperitivi speciali e soste presso cantine vinicole e agriturismi.



La presenza dell’accompagnatore in partenza dall’Italia e sempre al seguito del gruppo in ciascun itinerario e la collaborazione con tour leader profondi conoscitori della destinazione sono due ulteriori frecce all’arco di Guiness.