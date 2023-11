L'Astrolabio: vernissage a Bergamo presso Ascot Viaggi

09:01

Prosegue il ciclo di incontri con l'arte organizzati dal polo di agenzie di viaggi L’Astrolabio.

Prossima tappa del percorso il vernissage organizzato a Bergamo dell’agenzia Ascot Viaggi, entrata di recente nel gruppo.

Venerdì 1 dicembre presso la sede dell’agenzia in via Broseta 38, dalle ore 18 si terrà il vernissage dell’artista bergamasca Marzia Ratti. Titolo dell’evento: ‘Born in bag - E luce fu’.

Andrea Barbieri (nella foto), general manager del polo L’Astrolabio, commenta: “Da quarant'anni siamo una realtà di riferimento per il mercato italiano nel segmento viaggi leisure, oltre che del business travel e vacanze studio, come brand del ‘su misura’. Il cliente, dal momento in cui entra nelle nostre agenzie – ne abbiamo tre anche a Milano – riceve un servizio personalizzato, caratterizzato dalla relazione unica con i nostri operatori, in un processo che, partendo dall’ascolto giunge all’ideazione della vacanza con un movimento ideale che ha molto in comune con quello creativo artistico. Per questo abbiamo deciso di accogliere esposizioni di opere d’arte di artisti contemporanei nelle nostre agenzie, in particolare di autori che guardano al futuro. Come L’Astrolabio”.



Il sito internet www.astrolabiogroup.com presenta tutte le attività in capo alla famiglia Aronson, che ha scritto la storia del tour operating italiano in quanto già proprietaria di Chiariva dal 1931 al 1998. Chiariva è stata la prima agenzia di viaggi in Italia e la terza al mondo fino al 2016. Chiariva con Viva International aveva avviato anche il business delle vacanze e viaggi studio; poi Viva acquistò L'Astrolabio, anch’essa specializzata in vacanze studio, ma per studenti, attività che continua a svolgere.



Attualmente l’insieme di attività agenzie/vacanze studio segna un fatturato 2023 di più di 20 milioni di euro ed è in corso una campagna di acquisizioni. L’ultima operazione ha riguardato appunto l’agenzia Ascot Viaggi di Bergamo. Le agenzie della famiglia Aronson sono gestite dalla sede di via Andrea Appiani 5, a Milano. I clienti sono in tutta Italia, con focus in Lombardia; il target è costituito da soggetti che chiedono o apprezzano un servizio di ‘travel design’ e conta oltre 5 mila clienti affezionati.



La business unit dei viaggi studio per studenti ha sede a Milano, in via Fratelli Bronzetti 20; muove circa 3mila bambini e adolescenti l’anno che sommati alla sister company Viva diventano più di 6mila e il numero è in continuo aumento. E’ l’unica organizzazione che si fa carico anche dei bambini della scuola primaria, dagli 8 anni e fino ai 17.