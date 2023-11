08:02

Con oltre 1500 agenzie partner, di cui 100 del Gruppo Gattinoni, Kappa Viaggi chiude il 2023 rafforzandosi ulteriormente sul prodotto tour: +176% rispetto allo scorso anno.

“Per sviluppare un’offerta sempre più in linea col mercato italiano - dichiara Michele Mazzini (nella foto), direttore commerciale del brand dell’operatore francese NG Travel - abbiamo previsto l’assunzione di un esperto e una serie di formazioni online, supportate da fam trip, per tutto il 2024”.



Nella stagione in corso, per Kappa, il medio raggio è stato dominato da Marocco (+200%), Egitto (+72%), e Giordania (+100%), mentre a imporsi sul lungo raggio sono state Tanzania (+100%), Thailandia, (+100%) e Cuba (+90%).



“Il grande successo dei pranzi presso i residenti locali hanno poi spinto a introdurre due nuovi concept: le ‘Notti Insolite’ sperimentate a Rodi e Creta sono ora proposte anche in un antico dominio coloniale presso il Kappa Club Preskil di Mauritius, mentre in Thailandia i clienti possono vivere un’intera giornata come monaci presso il tempio di Takuapa” conclude Mazzini. A. C.