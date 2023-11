12:50

Una nota veloce sui due giorni del Forum di Baveno. E’ quella che Enrica Montanucci (nella foto), presidente di Maavi, affida a Faceboook.

“Mai come ora – scrive sui social il presidente – il lavoro di Maavi #nonsmetteremodiviaggiare diventa cruciale e determinante… perché abbiamo visto imprenditori, abbiamo visto luci e suoni e tutto magistralmente organizzato. Come in ogni evento che deve attirare l’attenzione e dare lustro… abbiamo però anche visto una angusta sala stampa, che non ci piace affatto sia stata così (noi, non dimentichiamo mai che la stampa, sia essa trade o nazionale, è comunque la nostra voce pubblica), non riteniamo corretto non aver dato loro il giusto rilievo. La stampa a volte fa paura. A noi non ne ha mai fatta. Chiediamoci perché. E ora più che mai, davanti a un ministro che esordisce con “l’intermediazione non esiste più” incazziamoci come vipere”.



“La nostra voce – prosegue – ha bisogno di essere corale”

“Ci dobbiamo essere a quei tavoli. Perché l’intermediazione diventi una parte dei progetti di domani. E mai come ora lo dobbiamo ribadire e sostenere”.