“Per la prima volta dopo tanti anni vedo il turismo sul gradino più alto del podio. Un cambiamento che nasce da un Ministro del Turismo fortemente motivato e determinato, con una squadra di Governo che sembra aver compreso il reale valore di questa ricchezza italiana”. Fulvio Avataneo, presidente di Aiav, commenta così la due giorni di Baveno alla quale ha partecipato.

“Nessun Paese come il nostro offre l’opportunità di vivere, e quindi vendere, molteplici turismi, molteplici esperienze, cavalcando anche il trend, sempre più forte, della destagionalizzazione – aggiunge Avataneo -. Forse è davvero arrivato il momento in cui le cose, quelle importanti, si potranno fare. Le agenzie oggi devono resistere e indirizzarsi sempre di più verso la vendita di pacchetti in Italia, rivolti tanto agli italiani quanto agli stranieri, anche attraverso lo sviluppo di accordi commerciali diretti con gli hotel e le compagnie aeree. Aiav sarà a fianco delle agenzie per realizzare questo importante obiettivo”.