Kibo lancia l’avventura personalizzata, la nuova funzione

12:39

Creare il proprio viaggi ideale in autonomia e andarlo poi a finalizzare in agenzia di viaggi. È questa la nuova proposta di Kibo, che ha inserito sul proprio portale una funzione che consente ai viaggiatori di costruire il proprio viaggio dei sogni.

Attraverso la nuova funzione è possibile verificare in tempo reale la disponibilità di tour e servizi, e poi realizzare itinerari partendo da zero o personalizzando quelli esistenti. Dopo aver costruito il viaggio, ci si mette in contatto con le agenzie di viaggi convenzionate Kibo per finalizzare il proprio itinerario.



Il sistema è infatti pensato per le agenzie ma dedicato ai viaggiatori, che possono così creare tutto da soli e finalizzare poi soltanto la prenotazione. Tra i dettagli da poter selezionare si trovano itinerari e tours, in alternativa al semplice fly&drive in autonomia oppure volo e hotel o solo alloggio, e ancora trasporti, trasferimenti, attività. E se si ha voglia di farsi sorprendere, l’opzione multi destinazione apre un mondo di possibilità con le quali iniziare a sognare.



La nuova Kibo ha ampliato il proprio ventaglio di località proposte, e offre una copertura pressoché completa del mappamondo. Mantenendo salda la specializzazione nell’ambito del Sud Est asiatico e dell’Oriente, da sempre nel catalogo dei sogni proposti, dalla Thailandia al Giappone passando per le Maldive, Kibo offre oggi moltissime destinazioni nel continente americano, dal Canada al Messico, passando naturalmente per gli Stati Uniti e senza dimenticare i Caraibi. E ancora le novità costituite dall’Africa, dall’Australia e dall’esotica Polinesia francese.