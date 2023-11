15:10

La nuova normativa sugli affitti brevi sarà una realtà entro la fine dell’anno. A garantirlo il ministro del Turismo Daniela Santanchè che, nel suo intervento finale al Forum Internazionale del Turismo di Baveno, è tornata sulle regole necessarie per il settore delle case vacanza: “Prima della fine dell’anno - ha annunciato, secondo quanto riportato da askanews - normeremo un settore complesso ma che è sempre stato un far west: da una parte dobbiamo tutelare la proprietà privata che per noi è sacra, dall’altra non dobbiamo consentire una concorrenza sleale”.

Il ministro ha poi aggiunto che la normativa sarà fatta “con buon senso”: un insieme di regole che, come dichiarato nei mesi scorsi, servirà a fare emergere il sommerso e darà più garanzie di qualità ai turisti.