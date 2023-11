Civitatis, la crescita continua: previsti 10 milioni di viaggiatori nel 2023

10:13

Non si arresta la crescita di Civitatis. La piattaforma di prenotazione di attività, tour e visite guidate ed escursioni prevede di raggiungere, entro la fine dell’anno, il traguardo di 10 milioni di viaggiatori, sulla base di un fatturato che, a oggi, si attesta sui 9 milioni. Rispetto al 2019 i viaggiatori sono aumentati del 115% e del 31% rispetto al 2022 e, tra le città più prenotate, spicca Roma al primo posto, seguita da Parigi e Madrid.

Lisbona occupa la quarta posizione, seguita da Londra, Porto, Barcellona, New York, Budapest e Praga. Tra le ragioni dell’espansione di Civitatis, spiega Hosteltur, una crescita significativa del personale, che ha facilitato la fornitura di servizi in loco, ma anche il sostanziale aumento della gamma di offerte, in risposta alla crescente domanda del mercato. Il player ha inoltre investito nell’ampliamento della rete di fornitori di servizi, in modo da presidiare più saldamente le location, aumentando nel contempo gli investimenti nelle attività di marketing.