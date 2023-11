08:32

Due giorni per stilare un primo bilancio del Codice internazionale per la protezione del turismo varato dall'Unwto durante la pandemia.

Prende il via oggi, 30 novembre, per concludersi domani il primo seminario internazionale dell'organizzazione mondiale del turismo sul diritto nel mondo del travel.



L'evento riunirà esperti internazionali del mondo accademico, tra cui anche l'avvocato Gianluca Rossoni, docente di Legislazione del Turismo e blogger di ttgitalia.com, che interverrà alla tavola rotonda dedicata agli 'Aspetti contrattuali in situazioni di emergenza'.



I temi sul tavolo

"L'evento - si legge sul sito dell'Unwto - sarà caratterizzato da discussioni sulla tutela dei viaggiatori che si avvalgono di servizi turistici digitali e presenterà casi di studio provenienti da paesi che hanno già aderito al Codice, come l'Uruguay".



L'obiettivo è rendere l'evento un appuntamento annuale, alla luce della recente inclusione del diritto del turismo nell'ambito del diritto internazionale.



Tra i temi che saranno affrontati anche le norme minime sulla tutela dei turisti, le raccomandazioni per la tutela dei viaggiatori in situazioni di emergenza, le tutele a fronte dei servizi digitali e la risoluzione delle controversie.