10:54

La Commissione europea interviene sulla direttiva 'pacchetti' e aderisce alle proposte presentate per rafforzare i diritti dei passeggeri, rendendo più facili i rimborsi quando i viaggi vengono annullati. Secondo i calcoli di Bruxelles, grazie alla riforma in atto la cifra dei rimborsi dovuti raggiungerà i 15 miliardi entro il 2030 e quasi 20 miliardi entro il 2050.

Le nuove norme chiariranno le regole sul rimborso quando i voli o i viaggi multimodali sono prenotati tramite un intermediario, come ad esempio un'agenzia o un sito specializzato in pacchetti, in modo che i passeggeri siano più protetti dalle cancellazioni.



Si punta poi a garantire l'accesso a un sostegno diretto e migliori informazioni in tempo reale, ad esempio su ritardi e cancellazioni. Nel testo si presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta per affrontare e facilitare il passaggio da un modo di trasporto all'altro.



Le proposte di Bruxelles si concentrano su tre aspetti: rafforzamento dei diritti dei passeggeri; protezione dei viaggiatori 'all inclusive' e servizi di informazione sulla mobilità multimodale con la creazione di uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità.



Come riporta Il Sole24Ore, in caso di annullamento i clienti verranno rimborsati dall'intermediario o dall'operatore del trasporto. In materia di voucher, come quelli distribuiti durante il Covid per i viaggi cancellati, sarà possibile avere il rimborso automatico se non utilizzati nel periodo di validità e verrebbe aggiunta una forma di protezione contro l'insolvenza delle agenzie. Confermato il diritto al rimborso entro due settimane.



Infine, con la revisione della direttiva del 2015 sui pacchetti turistici, riporta Tg24.Sky, la protezione di coloro che viaggiano con pacchetti turistici sarà più efficace in futuro, in particolare durante le situazioni di crisi. E quando viene acquistato un pacchetto di viaggio, al momento della prenotazione potrà essere richiesta una caparra massima del 25% fino a 28 giorni prima della partenza.