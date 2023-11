10:55

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), prende posizione in merito ai provvedimenti dell'Ue sul tema della tutela dei passeggeri.

“Da un lato l’adozione delle proposte della Commissione europea sul miglioramento delle norme per il rimborso dei passeggeri aerei e sulla creazione di uno spazio europeo comune di dati sulla mobilità è una buona notizia, poiché con questi strumenti si vanno a garantire maggiori diritti e tutele, che sono elementi imprescindibili per il benessere del comparto turistico".



"D'altra parte - continua il ministro - la Commissione europea non deve dimenticare tutele per le agenzie di viaggi e tour operator che sono, per il settore del turismo, segmento importante da salvaguardare”.