Reisenplatz, al via la riorganizzazione: ora il Gruppo Volonline è al 100% delle quote

Restyling del logo, lavoro più incisivo e mirato per la comunicazione, investimenti in prodotto e tecnologia e incremento della rete commerciale. Si fonderà su questa basi la riorganizzazione di Reisenplatz dopo che il Gruppo Volonline è salito al 100 per cento delle quote.



“L’internazionalizzazione resta uno dei nostri principali obiettivi – sottolinea il cco di Reisenplatz Norman Tassin -, anche perché disponiamo dei numeri e dell’esperienza per diventare partner affidabile per prenotare servizi alberghieri in oltre 185 paesi nel mondo”.

Trag li elementi di crescita emerge la business unit dedicata ai piccoli gruppi, che ha visto il raddoppio del fatturato rispetto allo scorso anno. “Per valorizzare tutto il prodotto del Gruppo, a inizio 2023 abbiamo sviluppato il web service del nostro contrattualizzato – ha concluso il cto del gruppo Luca Adami -. Tutti i nostri contratti attraverso i dmc locali, hotel diretti e operatori terzi sono oggi centralizzati dai singoli pm in un unico ambiente dove non solo siamo nelle condizioni di distribuirlo a tutte le business unit, ma di misurarne concretamente la competitività”.