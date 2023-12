12:22

Ancora rallentamenti per i passaporti. A rilevare la situazione è un'indagine pubblicata da Altroconsumo, che ha fotografato la situazione al 14 novembre in 17 città italiane. Con risultati poco confortanti.

I risultati dell'indagine, ripresi da ilsole24ore.com, rivelano tempi ancora lunghi e in alcuni casi l'impossibilità di ottenere una data. L'associazione ha infatti provato a prenotare un appuntamento sulla piattaforma ministeriale che fornisce la disponibilità nei commissariati all'interno della provincia.



I tempi rilevati

Risultato? A Venezia ci vogliono 10 mesi di attesta, a Bolzano si passa a 8 per scendere a 7 a Cagliari. Ma in ben 6 città, ovvero Bologna, Genova, Milano, Pordenone, Potenza e Torino, non è possibile ottenere un appuntamento.



Rispetto a un anno fa, aggiunge Altroconsumo, per alcune zone i tempi sarebbero addirittura peggiorati. In Alto Adige sono raddoppiati rispetto ai 3 mesi e mezzo rilevati a novembre del 2022. A Torino lo scorso anno erano necessari oltre 5 mesi, mentre questa volta à stato impossibile ottenere un appuntamento. Milano è passata da un mese di attesa a "nessuna disponibilità".



Caso a parte per Genova: per questa città nell'ultimo anno non è mai stata trovata la possibilità di ottenere un appuntamento.



Tra le città più virtuose compare invece Perugia, dove la disponibilità è già per il giorno successivo. Pescara invece lascia un tempo di attesa di 2 giorni e Palermo arriva a 21 giorni di attesa; tra l'altro, per il capoluogo siciliano si tratta di un miglioramento rispetto ai 55 giorni rilevati lo scorso giugno.