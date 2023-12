Trainline, boom di vendite per Monaco di Baviera nel Ponte dell'Immacolata

15:25

Un incremento da record, +184%, per gli italiani che hanno scelto Trainline per recarsi a Monaco di Baviera in treno in vista del Ponte dell'Immacolata rispetto alla settimana precedente.

La piattaforma di prenotazione sottolinea che i dati sono trainati anche dai clienti dell'area milanese, che possono contare un ponte lungo grazie alla festività di Sant'Ambrogio.



In base ai dati, Trainline comunica che il flusso di passeggeri nel fine settimana è aumentato del 113% rispetto alla settimana precedente.



La classifica delle destinazioni prosegue con Napoli al secondo posto, +179%, e Arezzo al terzo, con un +161%. Seguono Torino, +158%, Venezia, +152%, Milano, +144% e Reggio Emilia, +126%. All'ottavo posto Verona, con un + 124%, Firenze con un +115% e decima Salerno, +108%.