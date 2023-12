Ponti e festività: il calendario per il 2024

08:00

È iniziato l’ultimo mese dell’anno ed è tempo di iniziare a guardare al calendario 2024 per i ponti e le festività che ci riserva l’anno nuovo.

Il 2024 inizia subito con un weekend lungo, visto che il 1 gennaio cade di lunedì, ma l’Epifania, festa successiva, è invece di sabato, e quindi non consente nessun ponte. Dopo Pasqua e Pasquetta, che cadono il 31 marzo e il 1 aprile, il primo vero ponte sarà quello per la festa della Liberazione. Il 25 aprile, infatti, cade di giovedì: prendendo un solo giorno di ferie sarà possibile trascorrere un weekend lungo fino a domenica 28.



Interessante come ponte anche il 1 maggio, festa dei lavoratori. La giornata festiva è mercoledì, cosa che consente sia di collegare la domenica 28 con due giorni di vacanza, sia i giorni successivi, il giovedì 2 e venerdì 3 con il weekend, concedendosi così 5 giorni consecutivi di break.



Niente ponte il 2 giugno, che cade di domenica, mentre Ferragosto è di nuovo un giovedì e consente, con un solo giorno di ferie il venerdì successivo, di concedersi 4 giorni di vacanza. Superata l’estate, la festività successiva è Ognissanti. Il 1° novembre 2024 è un venerdì che, per chi non lavora nel fine settimana, si traduce in un weekend lungo senza necessità di prendere ferie.



L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, cade invece di domenica, mentre il 25 e il 26 dicembre sono mercoledì e giovedì, quindi, agganciando a Natale e Santo Stefano un giorno di ferie, venerdì 27 dicembre 2024, si potranno fare cinque giorni di vacanza, dal 25 a domenica 29.



Capodanno 2025 sarà invece un mercoledì.