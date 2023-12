08:04

Fino a qualche anno fa era la regina incontrastata dei Caraibi. Oggi, invece, la popolarità di Cuba sul mercato italiano è in crisi. In agenzia le richieste sono in calo e i numeri record degli anni passati, quando la Isla Grande era arrivata ad accogliere oltre 200 mila arrivi dall’Italia, sono un lontano ricordo.

I fatti

Ma cosa è accaduto a una destinazione un tempo cavallo di battaglia di tanti operatori? Per Andrea Mele, ceo di Mappamondo, a ostacolare il ritorno ai grandi numeri sono soprattutto le procedure più rigide per chi, dopo avere visitato la destinazione caraibica, vuole pianificare un viaggio negli Usa: “Le nuove regole di ingresso negli Stati Uniti hanno introdotto l’obbligo del visto, anziché l’Esta, per chi intende recarsi negli Usa per qualsiasi motivo dopo un soggiorno precedente a Cuba. E questo costituisce un freno enorme alla scelta di Cuba come destinazione per le proprie vacanze”.



