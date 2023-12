di Amina D'Addario

08:32

Ci sono agenzie che hanno fatto la storia del turismo organizzato. È il caso della Mazzone Viaggi, azienda storica di Benevento, che nei giorni scorsi ha festeggiato i cento anni di attività con un grande evento che ha raccolto amici e partner commerciali.

Pubblicità

“Tutto è iniziato con mio nonno Antonio che nel 1923 - racconta l’amministratore Luca Mazzone - ebbe l’intuizione di collegare con un calesse Apollosa, suo paese di origine, alla città di Benevento. Era l’epoca in cui cominciavano a muoversi i primi automezzi di linea che, insieme alle persone, trasportavano anche la posta e le derrate alimentari che arrivavano nei mercati dei capoluoghi. Un servizio che avevamo cominciato a operare nel territorio e che fu ufficializzato con il rilascio di una licenza da parte del ministero dei Trasporti”.



Ma ecco, dopo l’acquisto del primo pullman nel dopoguerra e il consolidamento del parco mezzi, negli anni '70 nascere l’agenzia di viaggi vera e propria: “Si iniziava allora a viaggiare per svago e da lì nacque l’idea di affiancare al trasporto di linea le attività di trasporto commerciale. L’Europa si conosceva allora prevalentemente in autobus o con l’Interrail e questo ci ha permesso di crescere e diventare una realtà consolidata che ancora oggi organizza viaggi di gruppo per scuole, terza età, associazioni, cral e anche squadre sportive”.



Un percorso di crescita che non si è mai fermato e che oggi prosegue con nuovi progetti. “Abbiamo lanciato un brand per l'incoming, Vesuvius Travel Around, che è anche un portale che punta a promuovere il turismo in aree della Campania meno conosciute ma dalle grandi potenzialità, come il Cilento e il Sannio”.