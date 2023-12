La Thailandia di Kibo: tre idee per Capodanno

14:42

Kibo partirà il 22 dicembre da Milano alla volta della Thailandia, da dove si tornerà il 6 gennaio. Tre i diversi itinerari dedicata a una delle mete best seller del t.o. Una prima proposta balneare riguarda la possibilità di pernottare tre notti a Bangkok, con soggiorno all’hotel Manhattan Bangkok e 10 notti al Kata Palma Resort di Phuket. Il viaggio prevede trattamento di b&b e trasferimenti inclusi.

A chi predilige un viaggio di scoperta, Kibo propone il Nord della Thailandia. Si parte con quattro notti a Bangkok all’hotel Golden Tulip Madison Suites con guida in italiano. A seguire viene proposto il tour di sette giorni completo della Thailandia, che tocca Kanchanaburi, Ayutthaya Sukhothai Chiang Rai e Chiang Mai, in un percorso che si snoda intorno alle antiche capitali. Le ultime tre notti sono riservate al relax, e si trascorrono nel 5 stelle Dusit Thani Hua Hin, situato sulla spiaggia nella omonima località.

Il pacchetto comprende trasferimenti, trattemento di b&b a Bangkok e Hua Hin e pensione completa durante il tour con guida in italiano.



Terza soluzione per chi vuole avere un approccio completo all'area, con la combinazione Thailandia e Cambogia.



Si inizia con un soggiorno di 4 notti a Bangkok alloggiando al Golden Tulip Madison Suites per visitare con la guida gli highlights della città. Ci si sposta poi in aereo a Siem Reap da dove parte il tour classico della Cambogia, della durata di 4 giorni e focalizzato sui templi del parco archeologico di Angkor Wat, sulla natura e sul capoluogo Phnom Penh. Gli ultimi giorni sono riservati al relax a Ko Samet, una delle isole costiere orientali della Thailandia. Il viaggio include trasferimenti e trattamento di b&b.