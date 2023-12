Silversea in Polinesia francese: nel 2016 le crociere a bordo di Whisper

08:00

Silversea ha annunciato la prima stagione estiva completa nella Polinesia francese, aprendo una prevendita esclusiva su 17 viaggi tra aprile e settembre 2026 a bordo di Silver Whisper.

Silversea proporrà due itinerari a rotazione, offrendo un'immersione in 11 delle destinazioni più remote del mondo in tre dei cinque arcipelaghi della regione: le isole della Società, Tuamotu e le isole Marchesi.



“Il rapido aumento della capacità di Silversea ha aperto opportunità per un’esperienza ancora più profonda in alcune aree del mondo particolarmente affascinanti, come la Polinesia francese - ha affermato Conrad Combrink, svp expeditions, destination and itinerary management di Silversea -. Non c’è modo migliore per visitare queste isole che non grazie a una crociera. Oltre ad essere la nave più spaziosa dislocata nella Polinesia francese (392 il numero massimo di ospiti), Silver Whisper potrà contare su un servizio personalizzato, con un rapporto equipaggio/ospiti di 1:1,3 e un servizio di maggiordomo per ogni suite”.