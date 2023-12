Business Travel Trend Uvet: l’andamento dei viaggi d’affari a novembre

10:22

A fine novembre il Business Travel Trend di Uvet segna un valore pari a 91 su base 100. L'indice mensile che misura lo stato di salute del settore - realizzato in collaborazone con il Centro Studi Promotor - si mostra in linea con il valore progressivo 92 registrato a ottobre. Le transazioni invece, pari a 69, rimangono stabili rispetto al mese precedente.



La spesa media è in aumento, attestandosi a quota 120.

In termini economici, rimangono positivi il BTT del Car Rental (109) e dell’Hotellerie (108), mentre treni e voli mostrano rispettivamente un indice 64 e 70. A fronte di una domanda più elevata la spesa media per i pernottamenti registra un incremento rispetto al mese precedente passando da 126 a 139 così come nel segmento noleggio auto il valore registrato è di 131 (+3 punti rispetto a ottobre).



Supera quota 100 la spesa media sia nei trasporti aerei (107) sia in quelli ferroviari (101). I valori nel mese di novembre confermano la tendenza dell’anno in corso con una spesa media in crescita.