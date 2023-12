Gruppo Bluvacanze: ecco il nuovo concept di agenzia di viaggi

18:30

Pubblicità

“La nostra strategia di omnicanalità parte dalla consapevolezza dell’esistenza di porzioni di mercato inesplorate che, profilando bene i clienti, possono produrre redditività”. Così Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze, ha descritto il cambiamento che le agenzie di viaggi in generale e il network nello specifico stanno vivendo in questi anni. Tutta la distribuzione turistica è infatti oggi protagonista di una trasformazione digitale e la volontà di Bluvacanze è quella di muoversi sfruttando una serie di touchpoint sia fisici sia digitali per consentire al consumatore finale di accedere al prodotto ‘vacanza’ attraverso più canali. E la convention del gruppo, che ha radunato 400 adv e 51 fornitori, è stato il momento per fare il punto su questa strategia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)