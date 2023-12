King Holidays, 2023 a segno più: “L’obiettivo è consolidare le partnership”

11:38

King Holidays archivia un 2023 positivo, nonostante la flessione del Medio Oriente. “I risultati - spiega il direttore commerciale Roberto Minardi (nella foto) - indicano una crescita del 15% sul 2019”.

Rafforzare le partnership su scala internazionale è l’obiettivo 2024 del tour operator, facente capo alla holding Wamos Group che, oltre a King Holidays, comprende operatori quali Wamos Air, Wamos Circuitos, Pullmantour, Mapa Group Travel - con Mapa Plus e Premium Incoming - Top Atlantico, Geo Star, Pegasus, Pegatour e Nautalia (circa 200 agenzie di proprietà), per un fatturato totale di oltre 1,2 miliardi di euro.



Il rapporto con Mapa Group Travel

Da alcuni mesi, dunque, il t.o. ha intensificato le relazioni internazionali con Mapa Group Travel, “uno degli operatori più importanti della nostra holding - spiega Minardi -, con cui condividiamo la specializzazione nei tour culturali di qualità e la doppia anima di operatori incoming e outgoing. Questo ci sta già permettendo di migliorare la competitività del prodotto, senza scendere a patti con l’identità e la vocazione del nostro brand”.



Alla base della collaborazione la condivisione di contratti con i fornitori, Dmc e corrispondenti locali, oltre a una rinnovata sinergia in ambito incoming. Insieme al Gruppo Wamos, che comprende anche una compagnia aerea con una flotta di 14 Airbus 330, Mapa Group Travel si colloca tra gli operatori turistici di riferimento per il mercato della penisola iberica. “Rafforzando la collaborazione con i nostri partner internazionali - conclude Minardi - intendiamo continuare a crescere e migliorarci in professionalità, competenze e competitività”.