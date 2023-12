Tui, prenotazioni in crescita: corto raggio in pole position

12:55

Continua anche per quest’inverno lo slancio positivo delle prenotazioni di Tui, che ha annunciato per quest’anno utili di gruppo ante imposte di quasi un miliardo di euro (977 milioni per la precisione), in aumento rispetto ai 409 milioni dell’anno precedente.

Dall’ultimo rendiconto finanziario del 19 settembre risulta come l’operatore abbia ricevuto altri 1,4 milioni di prenotazioni invernali, aumentando il totale a 2,9 milioni di prenotazioni, a più 11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Come riporta ttgmedia.com il conflitto in corso nella striscia di Gaza, per ora, non ha inciso in modo pesante sull’andamento del booking; l’operatore ha solo notato, nelle ultime settimane, "un leggero rallentamento temporaneo delle prenotazioni" verso l'Egitto.



Drive delle prenotazioni continua a essere la domanda a corto raggio con Canarie, Egitto e Capoverde in pole position. Le principali destinazioni a lungo raggio includono, invece, Messico, Thailandia e Repubblica Dominicana.



Booking anticipato

Nel frattempo la programmazione estiva 2024 di Tui è stata venduta al 14%, significativamente più avanti (+13%) rispetto a quanto era stato venduto, nello stesso periodo, per l’estate 2023.