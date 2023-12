Italianway diversifica il business e approda nel mercato del 4+4 tutelando i proprietari

18:00

Dopo essersi specilizzata nel settore degli affitti brevi ed essersi affermata anche sul mercato del medio termine, che per l’azienda vale il 25% del transato, Italianway entra anche nel mercato del 4+4 partendo da Milano, dove ha il suo head quarter appena inaugurato.

“La missione di Italianway - spiegano il presidente Davide Scarantino (a sinistra nella foto) e l’a.d. Marco Celani (a destra) - è la messa a reddito degli immobili degli italiani in ogni mercato e attraverso la tecnologia. Siamo partiti dalle locazioni di breve termine, abbiamo aggiunto negli anni quelle transitorie e oggi entriamo nel mercato del 4 + 4 portando in dote ciò che abbiamo imparato dal mondo degli affitti brevi: il proprietario punta a minimizzare il rischio credito e non vuole occuparsi della gestione di chi si mette in casa”.



Proprietari senza pensieri

La sfida, dunque, è far sì che il suo immobile diventi un prodotto finanziario e generi un flusso di cassa senza che gli debba dedicare tempo e fatica. Ecco, dunque, l’idea di Italianway: sostituirsi in toto al proprietario nel dialogo quotidiano con il conduttore e liberare il proprietario dal rischio credito e dalla paura di perdere la disponibilità dell’immobile “perché a tutti gli oneri di gestione pensiamo noi” sottolineano Scarantino e Celani.



I proprietari vengono così sollevati delle problematiche di natura burocratica come la sottoscrizione e registrazione del contratto e da quasi tutti gli oneri di gestione, inclusa la relazione con il condominio. Il Customer Service di Italianway, operativo 365 giorni all'anno, si fa inoltre carico di richieste di manutenzioni e assistenza grazie al network di artigiani professionisti già utilizzati nelle oltre 100mila locazioni annue effettuate dall’azienda, in tutta Italia, nel mercato degli affitti brevi.



In caso in morosità

Importante, poi, la tutela del proprietario nel caso di morosità. “Abbiamo immaginato - spiegano Scarantino e Celani - un prodotto finanziario che vada a sostituirsi al conduttore nel momento in cui questo diventi moroso, eventualità che ci coinvolgerebbe direttamente: mentre continuiamo a pagare il proprietario, i nostri uffici legali intervengono in una modalità estremamente strutturata con la procedura di sfratto, affinché il tempo garantito e il tempo di sfratto coincidano”.



Italianway ha una copertura finanziaria che copre il valore economico di 12 mesi di locazione: “Se il conduttore paga 24.000 euro l'anno di locazione, in caso di morosità noi garantiamo al proprietario 24.000 euro, indipendentemente dalla nostra capacità nel tempo di recuperare o meno queste risorse dai conduttori. Valutiamo i dodici mesi come tempo congruo perché il nostro team legale giunga allo sfratto esecutivo”.

La percentuale trattenuta da Italianway sul valore lordo della locazione, che è del 20% nel caso di affitto breve, nel 4+4 è del 10% ed è totalmente a carico dell’inquilino (7% per i costi della gestione, il 3% per la garanzia finanziaria).



Il progetto è appena partito su 100 appartamenti a Milano e l’azienda punta ad arrivare nel 2024 a 300 appartamenti sul segmento del 4 + 4, per poi eguagliare nel 2025 il numero di quelli gestiti con affitti brevi, sempre a Milano, che sono pari a 700.