17:46

“Insieme siamo più della somma di tutti noi: siamo una forza agile, veloce, capace. Siamo esperti e sognatori. Le sfide del passato sono la nostra storia, quelle del futuro la nostra prospettiva. Benvenuti nel nostro domani".



Gabriele Burgio, presidente e a.d. del Gruppo Alpitour, conferma le basi sulle quali costruire il futuro. Dal palco del Pala Alpitour di Torino il manager parla a una platea di oltre mille200 partecipanti provenienti dalle sedi italiane ed estere facenti parte di Alpitour France (Bravo Club), Jumbo Tours Group, VOIhotels, Alpitour, Neos, Utravel e Welcome Travel Group.

Burgio, come si legge sul profilo Linkedin del Gruppo Alpitour, ha aperto la convention intitolata a ‘Sfide all’infinito’ ripercorrendo le innumerevoli sfide affrontate negli ultimi anni, sottolineando la capacità di ciascuno di adattarsi ai cambiamenti e di contribuire all’integrazione di ogni parte: un insieme fatto di infiniti elementi che, uniti, possono raggiungere obiettivi incredibili.



“È stata l'occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti e guardare al futuro – riporta la nota su Linkedin -, ma anche un momento di incontro partecipato e corale: sotto il coordinamento di Christian Catiello, direttore organizzazione, è stato possibile vedere di nuovo insieme, dopo cinque anni, tutte le numerose anime che compongono il nostro Gruppo, in una giornata densa di emozioni e ricca di sorprese”.