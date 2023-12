Msc Crociere apre le vendite della World Cruise 2026

09:21

Hanno preso il via le vendita per la World Cruise 2026 di Msc Crociere, che salperà dai porti di Civitavecchia e Genova il 4 e il 5 gennaio. Si tratta di un itinerario da 119 giorni che toccherà 119 destinazioni in 32 Paesi durante il quale sono previste anche 7 soste notturne.

“Msc Magnifica navigherà per quattro mesi e percorrerà 36mila miglia nautiche, attraverserà l'Equatore due volte e visiterà una serie di suggestive destinazioni che saranno sicuramente in grado di soddisfare i più grandi desideri degli ospiti – commenta la compagnia in una nota -. Dopo le tappe europee in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, la nave si dirigerà verso la costa occidentale degli Stati Uniti e trascorrerà più di un mese nell'Oceano Pacifico con soste notturne a San Francisco, Honolulu, Auckland e Sydney”.



A seguire gli ospiti trascorreranno poi oltre tre settimane dedicandosi all’esplorazione dell’Asia e della sua varietà di culture con tappe in città di fama mondiale, tra cui Tokyo, Shanghai e Hong Kong.