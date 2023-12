di Gaia Guarino

08:05

"Viaggiare è l’unica cosa che compri…che ti rende più ricco". È questo lo spirito con cui ogni giorno, dal 2012, Nancy Manna (nella foto) guida la sua agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda. Un’avventura, quella nel travel, iniziata sull’onda di una certezza che Nancy aveva fin da bambina: “Da grande voglio diventare un’agente di viaggi”. Un motore potente, dunque, l’amore per il proprio lavoro e da qui l’entusiasmo per sfornare sempre nuove idee.

Fiore all’occhiello di questa sorridente adv sono i viaggi di gruppo. Una vera maga di questo segmento che sfida il last minute riuscendo a portare a casa prenotazioni con larghissimo anticipo. “Sono precisa e organizzata - racconta -. Quando disegno un itinerario lo faccio nei minimi dettagli: lo penso, lo scrivo, lo modifico mille volte e contatto i fornitori finché non mi danno quello che voglio”.



Il segreto? Si parte dal prezzo finale che si desidera proporre al cliente con i relativi servizi…e “bisogna farceli star dentro”.



La forza di questa professionista è nella capacità di generare armonia all’interno del gruppo e, a monte di tutto, conquistare la fiducia dei viaggiatori. “Ecco la mia bacchetta magica. All’inizio i clienti conoscono soltanto la destinazione e sanno che sarò io ad accompagnarli, spesso non sono nemmeno a conoscenza del costo, ma pur di non perdere l’opportunità di partire, si prenotano immediatamente”.



E proprio in virtù del suo essere maestra in materia, Bluvacanze - introducendo il groupage durante l’ultima edizione di TTG Travel Experience - ha presentato Nancy Manna come un’eccellenza.