Per il ceo di Mappamondo, Andrea Mele (nella foto), Indonesia e Giappone sono le prime due destinazioni per fatturato, entrambe con percentuali di crescita oltre il 50%. Bene hanno performato anche la Thailandia, l'Australia e il Pacifico, il Sudafrica e, in generale, tutta l'America Latina è in forte ripresa.

Ma, avverte il manager, l'aumento delle tariffe aeree è stato, e rimane, la principale criticità. "Come sempre le compagnie aeree, ma spesso anche gli alberghi, basano le loro proiezioni su algoritmi che portano, in una situazione ad esempio come quella post Covid, ad aspettative di riempimento e crescita molto importanti. E quindi aumentano i prezzi per cercare di ottimizzare al massimo la forte domanda. Di fatto non è così, le motivazioni che portano a prenotare o meno un viaggio leisure sono molteplici ed il prezzo rimane, e sempre rimarrà, una componente fondamentale di queste motivazioni".



"Il prodotto di compagnie aeree ed alberghi rimane identico ma si chiede di pagarlo molto di più perchè la domanda è forte. Non tutti sono disponibili a farlo, soprattutto quando si tratta di andare in vacanza, quindi una scelta libera e flessibile che può essere modificata o posticipata a seconda delle convenienze. Noi tour operator specializzati sul prodotto di linea siamo stati e saremo fortemente penalizzati da questo aumento a volte indiscriminato delle tariffe aeree. Aumenti sui quali non abbiamo nessun controllo e che subiamo passivamente. Un produttore dovrebbe avere il controllo della intera filiera dei propri costi e, in base a quelli, decidere i propri prezzi di vendita e non essere costretto, invece, a modificarli giornalmente senza alcuna logica".



"Poi ci sono ovviamente dei rimedi, come ad esempio la programmazione molto anticipata per le alte stagioni dove noi ci impegniamo con importanti quantitativi di posti in allotment e questo ci permette, poi, di avere la garanzia di un prezzo competitivo e la disponibilità dei posti per poter così offrire viaggi a conferma immediata". I.C.