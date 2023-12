11:19

Le capitali europee e le città italiane si confermano saldamente al centro dei desideri degli italiani per i viaggi di Natale e Capodanno. Lo rileva eDreams, che ha analizzato le prenotazioni effettuate sulle piattaforme del Gruppo dal 1° gennaio al 25 novembre 2023 per viaggiare dal 22 al 27 dicembre 2023 e dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

La top ten delle feste di Natale vede sul podio Parigi, Tirana e Catania e continua poi con Londra e Barcellona, rispettivamente al quanto e quinto posto, davanti a Milano, Madrid e Palermo. Chiudono Praga e Amsterdam.



Capodanno

Per Capodanno, invece, svetta Barcellona, seguita da Parigi e Londra. Seguono Amsterdam, Praga e Madrid, davanti a Budapest, Tirana, Vienna e Milano.



Rispetto alla stagione 2022, registrano invece la maggior crescita di interesse Siviglia (+ 87%), Bangkok (+84%) e Praga (+79%) per i viaggi natalizi; Malaga (+240%), Praga (+107%) e New York (+106%) per dare il benvenuto al 2024.



Entrando nel merito delle prenotazioni, il 58% dei connazionali vacanza partirà per 3 o 4 giorni, prenotati da uno a due mesi prima (41%) o anche fino a tre mesi prima della partenza (31%).