Le esperienze European Waterways: dal pranzo con la contessa alla serenata di cornamuse

15:29

Sorprese inaspettate e incontri originali. Sono queste le esperienze che European Waterways mette in campo per stupire e appassionare i propri ospiti durante i viaggi sui fiumi d’Europa.

“Naturalmente durante le nostre crociere ‘i posti in cui andrai’ sono parte integrante dell’esperienza – spiega Derek Banks, amministratore delegato dell’azienda -. Offriamo escursioni giornaliere a vigneti, castelli e siti storici, ma ciò che conta sono anche 'le persone che incontrerete lungo il percorso', nonché alcune sorprese inaspettate che entusiasmano i nostri ospiti e rendono le giornate più interessanti”.



Fra le esperienze uniche, cene private ospitate da aristocratici locali. Per la crociera La Bella Vita, verso Venezia, gli ospiti possono cenare con una contessa nella tenuta seicentesca di Villa Ca'Zen, mentre in Borgogna, sulla crociera La Belle Epoque saranno ospiti di una baronessa allo Chateau de Ricey-Bas.



Nella crociera Shannon Princess in Irlanda, si visiterà l'originale "casa stregata" del paese, Leap Castle, ospiti del suo eccentrico proprietario e dei suoi musicisti irlandesi, che raccontano l'affascinante storia del castello e il suo ruolo nella fondazione della Costituzione americana. I tradizionali costruttori di barche del cantiere navale Peter Freebody a Maidenhead, in Inghilterra, offrono invece dimostrazioni del loro talento nel corso della crociera Magna Carta sul Tamigi in Inghilterra.



In Spirit of Scotland e Scottish Highlander in Scozia, un esperto falconiere mostrerà le sue abilità con una varietà di "rapaci" sulle rive del lago di Loch Ness, dove un suonatore di cornamusa scozzese delle Highland farà una serenata agli ospiti. Una dimostrazione di falconeria è anche offerta dalle crociere della Shannon Princess sulle rive del fiume Maigue in Irlanda.



Infine, la caccia al tartufo in Francia, nel corso delle crociere su Anjodi ed Enchanté, che navigano sul Canal du Midi. Un cane da caccia al tartufo accompagnerà i passeggeri di European Waterways a caccia del prezioso tubero sulle colline di Argeliers, nella regione vinicola del Minervois.