Swan Hellenic in Sud America e ai Carabi, 6 viaggi di scoperta

21:00

Sei viaggi lungo la costa occidentale del Sud America e attraverso il canale di Panama fino ai Caraibi fra febbraio e maggio 2024. È questa la proposta di Swan Hellenic, che condurrà gli ospiti in 6 viaggi di spedizione culturale sulla SH Diana, la più grande delle sue navi boutique.

Ad inaugurare questa serie di viaggi sarà l'itinerario "In the wake of the HMS Beagle through the Chilean Fjords” (Sulla scia della HMS Beagle attraverso i fiordi cileni), una crociera di 13 notti su una rotta storica verso Nord-Ovest fino ai fiordi cileni, per ammirare gli impressionanti ghiacciai, tra cui i massicci Garibaldi e Pio XI, in partenza il 25 febbraio 2024 da Ushuaia e arrivo a Valparaiso. Chi vorrà invece immergersi in alcuni dei luoghi più aridi del mondo potrà optare per l'itinerario di 9 notti "Natural Wonders of the Atacama and Paracas Desert", in partenza da Valparaiso il 09 marzo 2024.



L'esplorazione delle famose piramidi in mattoni della civiltà pre-Inca Moche a Trujillo è una delle esperienze presenti nel viaggio di nove notti “Cultures of Northern Peru and Biodiversity” che salperà da Callao per Panama City il 18 marzo 2024, e darà l'opportunità di incontrare anche le tribù indigene e di sperimentare la natura selvaggia dei parchi nazionali Utria e Darien Jungle.



Per gli appassionati di archeologia l'itinerario perfetto sarà invece il “Central America Discovery” in partenza il 10 aprile da La Paz, in Messico, alla volta di Puntarenas, in Costa Rica, per un viaggio di 10 notti all'insegna dell'osservazione delle balene e dell'incredibile archeologia, tra cui la recente scoperta de La Joya del Ceren, la Pompei dei Maya, nascosta sotto un'eruzione vulcanica.



Il “Costa Rica & Panama Canal Discovery” di 10 notti partirà invece da Puntarenas, il 20 aprile, per giungere a Cartagena in Colombia. Durante questo viaggio sarà possibile scoprire i parchi nazionali del Costa Rica, sulle isole disabitate e del Parco Nazionale della Giungla di Darien.



L'ultima crociera, “Tropical Charms of the Caribbean and Beyond”, salperà da Cartagena il 30 aprile 2024 per un'esplorazione di 10 notti fra le balene e i parchi nazionali di Samana a San Salvador, dove sbarcò Colombo, fino alla squisita Compass Cay di Exuma, con i suoi incantevoli laghetti balneabili.