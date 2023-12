Cunard, via alle vendite per le crociere in Alaska 2025

08:00

Cunard ha annunciato l'apertura delle vendite per le crociere in Alaska della stagione 2025. La compagnia salperà da Seattle con la Queen Elizabeth per un totale di 11 viaggi con una durata dalle 7 alle 11 notti.

Le spedizioni, come riporta travelmole.com, partiranno dal 12 giugno per terminare il 25 settembre.



Su ogni nave sarà presente anche una guida che illustrerà il patrimonio culturale e naturalista della destinazione.



Tra le tappe principali il ghiacciaio Hubbard e, a Icy Strait Point, una spedizione con l'opportunità di osservare le balene o percorrere la più lunga zipline del mondo. E ancora il parco nazionale di Glacier Bay e altri scali come Juneau, Skagway, Tracy Arm Fjord e Endicott Arm.