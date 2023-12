08:03

Vita lenta, digital detox e riposo. E, per contro, avventure off road, vacanze in campeggio, vita selvaggia.

Sono questi i due trend di viaggio individuati da Pinterest Predicts 2024, il report annuale con le tendenze più interessanti del prossimo anno, che svela ai consumatori quelli che saranno i temi più popolari e rilevanti del prossimo anno.



Sul tema viaggi, Pinterest rileva un aumento di ricerche per tutto quello che concerne il relax: la Gen Z e i Millennial sceglieranno località all’insegna del riposo dove poter passare meno serate nottambule e più mattine a letto, come indicato dall’aumento di ricerche come “hotel staycation” e “vita lenta”. Forte anche la crescita di ricerche per digital detox challenge e Asmr per dormire.



Dettaglio da non trascurare: i nuovi viaggiatori si preparano a vacanze solitarie. Creascono del 145% le ricerche per il solo travel.



Per contro, l’altra tendenza individuata da Pinterest Predicts è la ricerca dell’avventura. Secondo le ricerche che interessano i Baby Boomer e la Gen Z, saltando quindi la generazione Millennial, l’interesse si accende per vacanze off road, a bordo di fuoristrada per esplorare sterrati di montagna, deserti e ovunque sia possibili liberare il proprio lato selvaggio.



Sono in forte aumento (110%) le ricerche per attrezzatura overland, campeggio off-road (+90%), ma anche per fuoristrada per avventure, che cresce dell’80%.