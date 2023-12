Costa insieme a Volotea per i pacchetti volo più crociera

12:38

Volotea e Costa Crociere rinnovano la partnership per i collegamenti tra l’aeroporto di Cagliari e la Puglia per consentire al pubblico della Sardegna di usufruire dei pacchetti volo più crociera sugli itinerari del Mediterraneo.

La collaborazione si tradurrà in voli che verranno effettuati ogni domenica durante l’estate del 2024 alla volta dell’aeroporto di Brindisi, dove i passeggeri potranno poi imbarcarsi su Costa Fascinosa per le partenze in direzione delle isole greche di Mykonos e Santorini oltre a Malta e Catania.



“Da sempre Volotea pone particolare attenzione ai suoi passeggeri e alle loro diverse esigenze – evidenzia Valeria Rebasti, international market director del vettore -. È per questo che, grazie a questa ritrovata partnership e ai nostri collegamenti diretti, saremo in grado di accorciare ulteriormente le distanze fra Sardegna e Puglia: i passeggeri sardi potranno già iniziare a programmare una splendida crociera Costa nel cuore del Mediterraneo, e partire da uno dei principali porti serviti dalla compagnia di navigazione”. “Grazie a questa partnership consolidata il pacchetto volo+crociera è diventato negli anni uno dei nostri punti forza, garantendo il massimo dell’accessibilità per le nostre destinazioni”, aggiunge Massimo Callegari, director guest & corporate travel service di Costa Crociere.