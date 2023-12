08:03

Jet2.com, insieme a Jet2holidays, incrementa la disponibilità di posti per l'Italia in vista della prossima estate. L'operatore ha infatti ha registrato un netto incremento della domanda di viaggi per la Penisola in occasione della prossima stagione calda.

Come riporta ttgmedia.com, l'azienda ha annunciato che inserirà posti e voli extra su Sardegna, Sicilia e sull'aeroporto di Verona da otto aeroporti del Regno Unito, tra cui Manchester, Birmingham e Stansted.



L'ampliamento

“Sulla base della domanda che stiamo riscontrando - ha affermato l’amministratore delegato Steve Heapy -, ci aspettiamo che questi voli e vacanze vengano venduti molto rapidamente".



Solo un mese fa Jet2.com aveva ampliato il programma estivo per Grecia, Croazia e Turchia proprio in seguito al boom della domanda.