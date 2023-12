08:20

I conti tornano, fin troppo, con numeri sopra le previsioni di budget. Ma sulla fine del 2023 pesano tanti interrogativi senza risposta. I tour operator si apprestano a chiudere un anno che ha segnato il definitivo giro di boa rispetto non solo agli anni della pandemia, ma anche e soprattutto rispetto al periodo pre Covid. TTG Italia – in un ampio servizio pubblicato su TTG Yearbook - ha raccolto le opinioni di alcuni dei principali attori del mercato.

“L’andamento delle vendite è stato soddisfacente – esordisce Cristian Gabriele, direttore generale del Gruppo Fruit -; abbiamo registrato incrementi su tutte le destinazioni. Il Mare Italia, seppur con marginalità ridotte rispetto allo scorso anno, ha registrato un incremento di fatturato del 40% grazie anche alle nuove aperture. Bene l’Egitto, nonostante l’ultimo trimestre in frenata”.



Opinione condivisa da Giuseppe Pagliara, ceo del Gruppo Nicolaus Valtur, che con un fatturato globale di 130 milioni di euro, 150mila passeggeri trasportati e una marginalità del 16,5% si appresta a chiudere un anno positivo. “Il 2023 è stato un anno molto fruttuoso, con un andamento interessante. Ottimo il Mare Italia, nostra roccaforte, ma anche molto bene il prodotto medio e lungo raggio, che ha visto crescite a doppia cifra per tutto l’anno. L’anno termina con le partenze di ottobre e novembre dove registriamo un andamento purtroppo discontinuo e altalenante a causa del conflitto in Medio Oriente”.



Il conflitto in Medio Oriente porta alla ribalta una grande tematica: l’andamento del 2023, e di conseguenza i risultati, sono stati segnati da eventi bellici e climatici, che inducono i t.o. a nuove riflessioni. “Stiamo misurando le stime, profondamente condizionate dal fermo di molte mete avvenuto nell’ultimo trimestre – conferma Giancarlo Brunamonti, direttore tour operating di Kuda -. Prevediamo malgrado questo una piccola crescita di fatturato e passeggeri, nell’ordine del 5% sul 2022”.



