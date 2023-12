08:01

"L’81% del fatturato arriva dalle agenzie VeraStore, una quota che è costantemente cresciuta negli anni e che puntiamo a far crescere ancora di più". Così Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour, sull’importanza del canale distributivo, in occasione della chiusura del roadshow che ha visto l'operatore incontrare centinaia di adv italiane per discutere sulle novità di prodotto per il 2024, l’instabilità internazionale e le nuove tendenze di consumo.

Pubblicità

“I clienti cercano un servizio di qualità nella scelta delle loro vacanze, per questo è necessario che siano professionisti preparati a guidarli, agenti che conoscano bene la nostra realtà e possano dare le indicazioni migliori - ha sottolineato Broccoli -. Le grandi capacità che gli agenti di viaggi dimostrano ogni giorno sono per noi un asset insostituibile, per questo puntiamo a consolidare sempre di più questa storica partnership”.



Bisogno di sicurezza

Quanto agli scenari internazionali, che richiedono al comparto grande attenzione sul fronte della sicurezza, alcune tappe (Roma, Bologna, Milano e Verona), sono state realizzate in collaborazione con Europ Assistance. “Gli eventi degli ultimi anni, dalla pandemia all’aumento dell’inflazione e alla delicata situazione geo-politica internazionale, hanno inciso profondamente sul settore del turismo, modificando le abitudini di viaggio delle persone, oggi molto più propense a proteggere le proprie vacanze, per tutelare sia la salute che l’investimento – ha spiegato Erika Delmastro, chief travel officer di Europ Assistance Italia -. Come compagnia lavoriamo costantemente per offrire soluzioni in grado di rispondere alle nuove esigenze dei nostri partner e dei nostri clienti, garantendo sicurezza e protezione in tutte le fasi del viaggio. Essere al fianco di Veratour in alcune tappe dei suoi roadshow ci ha dato l’opportunità di rafforzare il nostro impegno nel diffondere la cultura di viaggiare assicurati, e quindi dell’importanza di partire sempre protetti indipendentemente dalla destinazione”.