Not Only Travel rinnova la piattaforma online per le adv

È stata arricchita da nuove funzionalità e strumenti la nuova versione della piattaforma online di Not Only Travel, la società del Gruppo Volonline guidata da Marco Ormas e che si rivolge alle agenzie di viaggi del settore del micro business travel, “ovvero – spiega Ormas – quelle che devono organizzare trasferte di lavoro anche complesse per piccoli gruppi. Ci distinguiamo da altre piattaforme simili perché puntiamo sulla consulenza e seguiamo i nostri clienti in ogni singolo passaggio e siamo ben posizionati soprattutto nel Centro e nel Sud Italia”.

Grazie agli strumenti di self booking offerti da Not Only Travel le agenzie di viaggi possono ottimizzare i tempi di produzione e vendita e offrire al viaggiatore informazioni dettagliate e precise con immediatezza, flessibilità e convenienza.



“Con questa nuova versione del portale - conclude Ormas - siamo intervenuti su tutte quelle funzioni atte a ottimizzare l'attività quotidiana degli agenti di viaggi”.