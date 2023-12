Domina Coral Bay, Natale e Capodanno sold out

08:46

Oltre 3mila persone prenotate per il Domina Coral Bay di Sharm el Sheik. La struttura si avvia così verso il tutto esaurito per Natale e Capodanno, confermando l'importanza del Mar Rosso per il mercato italiano.

“C’è una ripresa solida e strutturale della domanda per Sharm El Sheik e per il nostro resort fiore all’occhiello del Gruppo Domina - commenta in una nota Eugenio Preatoni, proprietario del Domina Coral Bay Resort -. Le vacanze di fine anno ci confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori precedenti”.



I risultati fugano anche i timori sugli effetti della sitazione nell'area mediorentale sulle aree vicine. "Il conflitto in Medioriente inizialmente ha messo alla prova l’intero settore turistico - prosegue Preatoni -; abbiamo dovuto e stiamo continuiamo tutt’ora a far fronte alla situazione ma per fortuna gli italiani stanno capendo che non è pericoloso venire a Sharm El Sheik".



Al domina Coral Bay inoltre si festeggieranno 3 capodanni: uno con il fuso italiano, uno con quello egiziano e uno con l'orario Domina, che consente di godere di maggiore luce solare.