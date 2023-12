Msc porta il mare a Milano: apre domani Msc Lighthouse, temporary store immersivo in città

19:30

Portare il mare a Milano. È questa la visione che porta la firma di Msc Crociere e che si concretizzerà domani, 15 dicembre, con l’apertura proprio a Milano (in via Capelli, 2) di 'Msc Lighthouse', il primo temporary store in cui sarà possibile vivere l’esperienza di una vacanza Msc attraverso la tecnologia immersiva, operativo fino al 12 gennaio 2024.

“Oggi realizziamo un sogno che avevamo nel cassetto da tempo, ovvero portare le nostre crociere anche nelle città che non vengono toccate dal mare” spiega Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. I visitatori dello store avranno modo di sentirsi praticamente in spiaggia, potranno perfino scoprire il faro di Ocean Cay Msc Marine Reserve o, attraverso un virtual tour, salire a bordo di una delle 22 navi della flotta.



"Il nostro temporary store - aggiunge Andrea Guanci, direttore marketing della compagnia - sarà location di eventi esclusivi durante le serate di Natale. Coinvolgeremo le adv, i nostri partner e dedicheremo una serata ai nostri soci Diamond". G. G.