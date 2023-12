Arriva la certificazione Sustainable Travel Agencies per le agenzie sostenibili

11:27

Un riconoscimento per premiare le agenzie di viaggi che danno priorità al turismo sostenibile. La World Sustainability Organization ha introdotto la certificazione Sustainable Travel Agencies, che sarà assegnata alle adv che metteranno in atto misure per ridurre, riutilizzare e riciclare tutti i prodotti di scarto.

Le adv dovranno, inoltre, implementare principi di responsabilità sociale e rispettare le leggi relative alle condizioni di lavoro e alla sicurezza per dipendenti e collaboratori.



La certificazione richiede anche alle agenzie di devolvere almeno l’1% del profitto a progetti di conservazione o umanitari e di offrire almeno il 10% delle offerte di viaggio che contribuiscano a tali progetti, incluso un viaggio all’anno in collaborazione con la World Sustainability Foundation.