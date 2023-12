Bt, BizAway: “Nel 2024 bisognerà puntare su travel experience, flessibilità e sostenibilità”

12:14

Travel experience, flessibilità e sostenibilità. Questi secondo BizAway gli asset strategici su cui puntare nel 2024 per contribuire alla crescita del business travel.

La scaleup friulana specializzata in servizi digitali per i viaggi d’affari guarda con fiducia al nuovo anno, dopo aver registrato nel 2023 sulla piattaforma un aumento di spesa media da parte delle aziende del +30% rispetto al 2022 e un incremento del numero di prenotazioni di circa il 20% anno su anno.



Una crescita resa possibile granzie agli investimenti nell’innovazione volta al miglioramento della travel experience, con soluzioni come BizzyFlex, con l’ampliamento delle opzioni di pagamento, con l’attivazione di partnership con sistemi di trasporto locali per ottenere tariffe agevolate e la possibilità di utilizzo della piattaforma anche per i viaggi personali dei propri dipendenti.



Per la società “se si considera anche il più ampio contesto del settore è evidente una generale ripresa dei viaggi d’affari”. Una ripresa certificata dal recente Rapporto Gbta, che prevede per il 2025 una spesa per il business travel in Europa a quota 414,9 miliardi di dollari (oltre i livelli del 2019 di 391,9 miliardi di dollari).



“Ci inseriamo in un contesto che, nonostante l’inflazione, si dimostra forte e tenace - commenta Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway - ed è essenziale fornire qualità e flessibilità ai viaggiatori per proseguire con la crescita. Il 2023 è stato un anno straordinario per BizAway, caratterizzato dall’espansione geografica - con l’apertura della nostra prima sede fuori dall'Europa a Dubai - e dalla significativa crescita del nostro team, passato da 86 dipendenti nel 2022 a oltre 260 nel 2023. Abbiamo inoltre consolidato la fiducia degli investitori, grazie ad un finanziamento di 10 milioni da parte di Illimity, totalizzando 27 milioni di euro dal 2020. La nostra costante innovazione nei servizi offerti per il business travel è uno dei pilastri della nostra crescita, implementando continuamente soluzioni all'avanguardia per garantire esperienze di viaggio sempre più efficienti e personalizzate ai nostri clienti”.